للمرة الأولى.. كلوب يركن محمد صلاح على دكة الاحتياط!

ركن المدرب الألماني يورغن كلوب، النجم المصري محمد صلاح، على دكة البدلاء احتياطياً خلال مباراة الفريق مع تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنه شارك في كل مباريات الموسم أساسياً.

ويأتي قرار كلوب في وقت يحتل فيه صلاح قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد 12 هدفا في الدوري.

وفضل كلوب إشراك الأوروغواياني داروين نونيز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والبرتغالي ديوغو غوتا بينما وضع صلاح والهولندي كودي غاكبو على دكة البدلاء.