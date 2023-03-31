وزارة الشباب تعلق على إمكانية عزل مرتضى منصور

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بياناً تكشف خلاله تفاصيل إمكانية عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، مشيرة إلى أنها تترقب صدور أي أحكام قضائية تتعلق بالمطالبة بعزل منصور من منصبه.



وأكدت الوزارة على احترامها لأحكام القضاء، ونص البيان على أنه:

بشأن الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة.

في ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استنادا الي الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023.

وفي ضوء ما ورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة

فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أية قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إداري بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التي ستصدر عن القضاء الإداري في ذات الشأن، وهو الأمر الذى ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة اذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفا وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وان الوزارة هدفها الاسمي هو الحفاظ علي استقرار الكيان.

وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن للإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها في ضوء ذلك احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.