مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز - الأهلي 17:00
بترو أتلتيكو - الوداد 20:00
القبائل - فيتا كلوب 23:00
كأس آسيا 20 سنة
إيران - العراق 14:00
أوزبكستان - أستراليا 18:00
الدوري الإنجليزي
بورنموث - ليفربول 16:30
ليستر - تشيلسي 19:00
توتنهام - نوتنغهام 19:00
كريستال - مان سيتي 21:30
الدوري الإسباني
مدريد - إسبانيول 17:00
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - أوغسبورغ 18:30
لايبزيغ - مونشنغلادباخ 18:30
اينتراخت - شتوتغارت 18:30
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