الزمالك يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع المريخ في "أبطال إفريقيا"

أخفق الزمالك المصري في تحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً واكتفى بتعادل سلبي مع مضيفه المريخ السوداني اليوم، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم. وهي النقطة الأولى للزمالك، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2002، والمريخ، وذلك بعد خسارتهما تواليا افتتاحاً بهدف أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي اللذين يلتقيان السبت.

وسيطر المريخ واستحوذ مبكراً مع تراجع دفاعي للزمالك، وفي الدقيقة التاسعة مرر الكولومبي برايان أنغولو كرة عرضية متقنة من ناحية اليسار حولها البرازيلي باولو سيرجيو دي سوزا بتسديدة علت عارضة الحارس محمد عواد. وعاد دي سوزا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها حسام عبد المجيد من على خط المرمى (13).

مع مرور الوقت، تحسن اداء الزمالك هجوميا بفعل تحركات محمود عبد الرازق "شيكابالا " وأحمد سيّد "زيزو" على الاطراف، وتعدّدت الركنيات على مرمى محمد مصطفى، وفي الدقيقة 32 مرّر سيف فاروق جعفر على حدود المنطقة للخالي من الرقابة التونسي سيف الدين الجزيري سددها بغرابة بعيدا عن المرمى.

وردّ المريخ بهجمة منظّمة من عدّة تمريرات على حدود المنطقة، فوصلت الكرة للمنفرد نوح الجزولي الذي سدّدها بجوار القائم الايسر لمرمى عواد (40).

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي وسدّد نبيل عماد "دونغا" من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد مصطفى بصعوبة (50). وردّ أنغولو بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الايسر (52)، واهدر حمزة داود فرصة هدف مؤكد للمريخ بعدما فشل في استغلال الكرة المرتدة من يد عواد بعد تسديدة أنغولو واطاح بها خارج المرمى (56).

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص الزمالك من ركلة ركنية وصلت لسيف جعفر على حدود منطقة الجزاء سددها بالقائم الايسر. وردّ البديل رمضان عجب بتسديدة من مسافة قريبة ابعدها عواد بصعوبة منقذا مرماه من هدف مؤكد (78). ويلعب في وقت لاحق ضمن المجموعة الثانية كوتون سبور الكاميروني مع ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي، وشبيبة القبائل الجزائري مع الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب ضمن الأولى.