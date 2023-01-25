"أوكيانوز" الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات (صور)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، والمقدمة من أدايداس، والتي ستحمل اسم "أوكيانوز"، وهي كرة القدم التاسعة على التوالي التي تنتجها أدايداس خصيصًا لكأس العالم للسيدات وقد صُممت لتلائم متطلبات اللعبة الحديثة وسرعتها.



ويتميز تصميم "أوكيانوز" الذي تم تطبيقه على خلفية بيضاء لؤلؤية، بزخرفة باللونين الأزرق والأخضر، وهو مستوحى من الطبيعة الأسترالية الغنية والفريدة، مع إيماءات بصرية تشير إلى الجبال الشاسعة في نيوزيلندا والرابط الذي يجمع أستراليا مع المحيط الهندي.



وتحتفل الإيماءات الثقافية والأحرف الأولى لكلا البلدين المضيفين بالتقاء أستراليا ونيوزيلندا - حيث يستعد البلدان لاستضافة هذه البطولة الرائعة.



تم تزيين كرة "أوكيانوز" أيضًا بتصاميم تمثل عناصر مختلفة من الرياضة، مثل كرات القدم والمرمى، مما يضمن تمثيل اللعبة على سطح الكرة.