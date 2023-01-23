مقاتلة برازيلية تهشم وجه أميركية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت خلاله البطلة البرازيلية جيسيكا أندرادي وهي تهشم وجه الأمريكية لورين مورفي في النزال الذي جمعهما الأحد، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه".

وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد سيطرت جيسيكا أندرادي سيطرة كاملة على مجريات النزال، ووجهت الكثير من الضربات المبرحة للمقاتلة الأمريكية المخضرمة، التي تلقت كدمات كثيرة وقوية في الوجه، ولكنها استمرت حتى النهائية وخسرت بالنقاط بقرار إجماع الحكام، بنتيجة (30-25، 30-25، 30-26)، في نزال دموي جمعهما على ملعب "جونيس" في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

Jessica Andrade putting on a destruction at #UFC283 tonight.



The Brazilian said she wants UFC strawweight champ Zhang Weili next. #UFC #MMA pic.twitter.com/52UbUdpjwj — MMA DIRT (@MMADIRTcom) January 22, 2023

وحققت جيسيكا أندرادي (31 عاما) انتصارها الرابع والعشرين خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل تسع هزائم.

في المقابل، تعرضت لورين مورفي (39 عاما) للهزيمة السادسة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا.