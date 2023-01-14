مسقط تستضيف «الرجل الحديدي» فبراير المقبل

تستضيف سلطنة عمان في العاصمة مسقط يوم 4 فبراير المقبل، مجموعة متنوعة من رياضيي الترياثلون الذين يمثلون عدداً من دول الخليج والشرق الأوسط، للمشاركة في نسخة العام 2023 من البطولة الإقليمية المرموقة «الرجل الحديدي 70.3 – عمان مسقط».

وسيكون باب المشاركة في مسابقات «الرجل الحديدي 70.3 مسقط» مفتوحاً أمام جميع الراغبين من مختلف مستويات الخبرة، بما في ذلك نخبة الرياضيين من الذكور والإناث في العالم. وتتضمن المنافسات سلسلة من ثلاث مراحل، وهي مسابقة السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر (1.2 ميل)، وسباق الدراجات على الطريق لمسافة 90 كيلومتراً (56 ميلاً)، وأخيراً سباق الجري لمسافة 21.1 كيلومتر (13.1 ميل). وبذلك تكون المسافة الإجمالية لجميع المسابقات 113 كيلومتراً، أي ما يعادل 70.3 ميل.

وفي فعالية العام 2023، يشتمل المسار على السباحة في مياه بحر عمان الرائعة، انطلاقاً من منطقة شاطئ القرم، ليبدأ بعدها المساران لسباقي الدراجات والجري، ومرور الرياضيين المشاركين بالعديد من المناطق الحضرية الرائعة في مسقط والحي التاريخي القديم، فضلاً عن الجبال الجميلة والتضاريس الصحراوية المحيطة بالعاصمة. وبما أن نقطة انطلاق السباق والمنطقة الانتقالية وخط النهاية تقع جميعها في شاطئ القرم، سيستمتع الرياضيون المشاركون وأطقم الدعم والمتفرجون بأجواء السباق الممتعة في موقع واحد يشبه طريقة التنظيم عبر «الاستاد».