الإعلان عن حكم «سوبر» برشلونة وريال مدريد في السعودية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، غداً، على استاد الملك فهد بالرياض. وسيتولى الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس بينغوتشيا، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز. وسيحضر في غرفة حكم تقنية الفيديو «الفار» خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياغو خايمي وخوان لويس بوليدو. وكان برشلونة تأهل إلى نهائي كأس السوبر بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما أول من أمس في الرياض، بالتعادل 2-2، أما ريال مدريد، فتأهل على حساب فالنسيا بفوزه عليه بركلات الترجيح 4-3.