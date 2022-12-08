مفاجأة.. جمهور الزمالك يتسبب في فسخ عقد أهم صفقة لـ "الأبيض" في فترة الانتقالات الصيفية

أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية فسخ عقد لاعبه المغربي زكريا الوردي بالتراضي.



وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك لموقع النادي على الإنترنت "زكريا الوردي قرر التنازل عن مقدم عقده ليرحل بالتراضي عن النادي. نتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة والزمالك سعيد بالفترة التي قضاها مع النادي.



"تنافس ناديا الرجاء والوداد على ضم الوردي كما تلقى عرضا فرنسيا لكنه رفض ذلك وفضل الانتقال للزمالك". وضم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عدة لاعبين بينهم السنغالي إبراهيما نداي وعمر جابر ونبيل عماد ومصطفي الزناري واستعاد حارسه محمد صبحى عقب انتهاء إعارته من نادى فاركو فضلا عن الوردي البالغ عمره 24 عاما الذي يعد من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية في "الأبيض".



وعاد الزمالك لطريق الانتصارات في الدوري المحلي بفوزه 4-صفر على طلائع الجيش وذلك عقب تعادله في آخر جولتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي.



ويتأخر حامل اللقب بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في خمس مباريات متتالية.