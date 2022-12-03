طرد معلق من التلفزيون التركي بسبب هدف حكيم زياش

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن معلق تركي طُرد من عمله بسبب هدف المغربي حكيم زياش في شباك منتخب كندا ضمن المجموعة السادسة مننهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" والتي انتهت لمصلحة المغرب 2-1.

وقالت الصحيفة "إن المعلق ألبير باكير سيجيل الذي يعمل في التلفزيون الرسمي التركي، ذكر أن هدف زياش الذي تم تسجيله بعد مرور أربعة دقائق فقط على المباراة، لم يكن أسرع هدف تم تسجيله على الإطلاق في كأس العالم، لأن هذا الشرف كان من نصيب الدولي التركي السابق هاكان شوكور".

وأوضحت الصحيفة أن المعلق التركي تم استبداله بين شوطي المباراة بزميل آخر عقب هذه الكلمات بعدما ذكر اسم هاكان شوكور.

يذكر أن اسم شوكور محظور بسبب خلافاته السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوجان.

وكتب باكيرسيجيل في تويتر: "لقد طردت من عملي بعدما عملت بفخر لسنوات عديدة. الفراق جزء من الحب. آمل أن أرى هذا المكان مرة أخرى. وداعا".