فنانة عربية تشارك في أغنية لكأس العالم 2022

تشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس في الموسيقى التصويرية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكأس العالم 2022 كما تظهر في افتتاح مهرجان الفيفا للجماهير في الدوحة اليوم السبت.

وكشفت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن ميريام فارس ستتعاون مع نجمة الهيب هوب الأميركية - الترينيدادية نيكي ميناج والمغني والشاعر الكولومبي مالوما في أغنية "توكا تاكا" التي تحمل كلمات باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والتي تعد الأغنية الأحدث في سلسلة أغاني لفنانين من جميع أنحاء العالم تم إصدارها كجزء من كأس العالم.