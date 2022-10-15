موعد مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت الإمارات

يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في مباراة "الكلاسيكو" التقليدية على ملعب سانتياغو برنابيو عند الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات، ضمن المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم غداً الأحد.

ويسعى الفريق الملكي المنتشي ببلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في اقل من اربعة ايام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الايطالي 3-3الاربعاء ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيله.

ويدخل الفريقان المواجهة بينهما وهما لم يخسرا اي مباراة في الدوري المحلي ويملكان 22 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق الاهداف.

كما يريد ريال مدريد الثأر لخسارته على الملعب ذاته الموسم الماضي برباعية نظيفة من دون ان تمنعه من احراز اللقب في نهاية الموسم.

وكانت رحلة برشلونة على الصعيد القاري صعبة، فقد اوقعته القرعة في مجموعة صعبة الى جانب بايرن ميونيخ الالماني وإنتر، ثم لم تكن القرارات التحكيمية في صالحه لا سيما في مباراة الذهاب ضد إنتر والتي خسرها صفر-1 بالاضافة الى الاصابات التي طالت صفوفه لا سيما خط الدفاع.

