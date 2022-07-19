"يد" مصر تقبض على كأس أمم إفريقيا.. لحظات الفرح والتتويج (فيديو)
فاز منتخب مصر رجال لكرة اليد بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما تغلب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة مستحقة 37-25، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الاثنين، بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.
وحصل المصري يحيي خالد على جائزة أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها مصر.
لحظة تتويج منتخب اليد ببطولة أفريقيا pic.twitter.com/yXMVZLxgyn— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 18, 2022
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