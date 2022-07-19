"يد" مصر تقبض على كأس أمم إفريقيا.. لحظات الفرح والتتويج (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز منتخب مصر رجال لكرة اليد بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما تغلب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة مستحقة 37-25، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الاثنين، بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.

وحصل المصري يحيي خالد على جائزة أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها مصر.

لحظة تتويج منتخب اليد ببطولة أفريقيا pic.twitter.com/yXMVZLxgyn — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 18, 2022

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