"يد" مصر تقبض على كأس أمم إفريقيا.. لحظات الفرح والتتويج (فيديو)

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

فاز منتخب مصر رجال لكرة اليد بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما تغلب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة مستحقة 37-25، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الاثنين، بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.

وحصل المصري يحيي خالد على جائزة أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها مصر.

 

 

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