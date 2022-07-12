تشيلسي يحدد سعر بيع أزبيليكويتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن تشيلسي لا يمانع في بيع المدافع الإسباني الدولي سيزار أزبيليكويتا، الذي تبقت سنة واحدة في عقده، إلى برشلونة الراغب في الحصول على خدماته، لكنه يطالب بالحصول على ثمانية ملايين يورو، وهو المبلغ نفسه الذي دفعه النادي للتعاقد مع اللاعب من مرسيليا قبل تسعة أعوام.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب توماس توخيل، كان متردداً بالسماح لأزبيليكويتا بالرحيل، لكونه خسر كريستنسن وأنتونيو روديغر أيضاً، لكن مع اقتراب تشيلسي من التوقيع مع ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي، لم يعد يعارض المدرب الألماني رحيل اللاعب.

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