أوليفر كان مستبعداً انتقال رونالدو إلى بايرن ميونيخ: «لا يتناسب مع فلسفتنا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت صحيفة «إس» الإسبانية، إن نجم حراسة المرمى الألماني السابق أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، استبعد فكرة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو

إلى ناديه عملاق «البونديسليغا».

ونقلت الصحيفة تصريحاً على لسان كان، قال فيه «بقدر ما أقدر كريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين، فإن الانتقال لن يتناسب مع فلسفتنا».

تأتي هذه التصريحات في ظل الانتشار الواسع لخبر اقتراب رونالدو من مغادرة ناديه الحالي مانشستر يونايتد، لرغبة اللاعب بالظهور في دوري أبطال أوروبا بعد أن فقد ناديه (الشياطين الحمر) فرصة اللعب في البطولة القارية الأقوى، وسيلعب في الدوري الأوروبي.

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