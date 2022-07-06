برشلونة يتفق مع ديمبلي على التجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح برشلونة الإسباني في التوصل إلى اتفاق مع الفرنسي عثمان ديمبلي بتجديد عقده، بحسب صحيفة «سبورت» الكاتالونية.

وقالت الصحيفة إن عثمان ديمبلي لم يتوصل خلال الفترة الماضية إلى اتفاق مع أي فريق آخر حتى الوقت الحالي من أجل تفكيره في إمكانية تمديد عقده مع برشلونة، خصوصاً أنه بات لاعباً أساسياً مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز. وأضافت أنه على الرغم من انتهاء عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة، إلا أن الأخير مازال متمسكاً باستمراره مع الفريق.

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