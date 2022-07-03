مانشستر سيتي يستعد لتعويض ستيرلينغ بصفقة غنابري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن مانشستر سيتي يأمل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ الألماني سيرج غنابري لتعويض الرحيل المتوقع للاعبه الإنجليزي رحيم ستيرلينغ المتوقع انتقاله بداية من الموسم الجديد إلى تشيلسي أو ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن غنابري لم يتخذ قراراً بالبقاء في بايرن ميونيخ من عدمه وبات أقرب إلى الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية مما يدفع السيتي بقوة للحصول على خدماته بناء على رغبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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