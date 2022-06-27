مانشستر يونايتد يرد على مينديز: رونالدو ليس للبيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي أبلغت وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز، بأن مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو ليس للبيع.

وقالت الصحيفة: «إن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، عرض خدمات الأخير على بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، لبحث إمكانية انتقال (الدون) لصفوف أحدهما في صيف 2022».

وأوضحت أن إدارة اليونايتد تشعر بغضب شديد إزاء تحركات مينديز، وكيل أعمال رونالدو، الباحث عن مخرج لمواطنه، للرحيل عن ملعب مسرح الأحلام «أولد ترافورد» بغية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل مانشستر يونايتد قوله: «رونالدو لن يذهب إلى أي مكان في الموسم الجديد، وإن المدرب الجديد (الهولندي إيريك تين هاغ) يضع اللاعب على رأس خططه في الفترة المقبلة».

وكان مانشستر يونايتد قد احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فيما سيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

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