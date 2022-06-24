وكيل أعمال يعرض نيمار على برشلونة بـ 50 مليون يورو فقط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف برنامج «الشرينغيتو» الإسباني أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، معروض على برشلونة لضمه في الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أن بيني زهافي، وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ القريب من الانضمام إلى برشلونة أيضاً، عرض على النادي الكتالوني التعاقد مع لاعبه السابق نيمار مقابل نحو 50 مليون يورو، ما يعتبر مبلغاً زهيداً مقارنة مع صفقة انتقاله من البارسا إلى الباريسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأضاف البرنامج أن زهافي اتصل بشكل متكرر ببرشلونة ليعرض نيمار جونيور على رئيس البارسا خوان لابورتا، وذلك كخيار بديل في حال عدم موافقة بايرن على رحيل ليفاندوفسكي (33 عاماً)، وعقده ينتهي مع النادي البافاري العام المقبل.

وأوضح البرنامج أن المبلغ قابل للتفاوض، ونيمار نفسه يرى أن العودة لبرشلونة أمر جيد، وأنه الفريق الوحيد الذي يريد الانتقال إليه حال رحل عن البي أس جي، ولن يفكر في أي خيار آخر.

وتأتي أنباء التعاقد مع ليفاندوفيسكي في الوقت الذي تعطي إدارة برشلونة الأولوية في الوقت الحالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي.

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