أول صورة للسنغالي ماني بقميص ناديه الجديد.. وداعاً ليفربول!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني بقميص بايرن ميونيخ الألماني بعدما أجرى الفحص الطبي قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى النادي البافاري بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للنجم ماني الذي يرى كثيرون في وداعه لليفربول "وصيف دوري أبطال أوروبا" خسارة كبيرة للفريق الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ماني رحل إلى ميونيخ مقابل 41 مليون يورو بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

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