الوداد المغربي مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، طالب الوداد المغربي الجمعة بدفع مستحقات مهاجمه السابق سليمان سيسوكو.

وكان سيسوكو، كسب نزاعه ضد الوداد في محكمة التحكيم الرياضي، التي ألزمت الفريق المغربي بدفع مستحقات اللاعب والبالغة نحو 200 ألف دولار أمريكي.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن "الكاف" هدد بحرمان الوداد الرياضي من المشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، في حال لم يلتزم بأداء مستحقات سيسوكو.

يذكر أن نادي الوداد هو حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، حيث توج بعد فوزه على الأهلي المصري في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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