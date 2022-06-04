رونالدو يفوز بجائزة "السير مات باسبي".. رقم تاريخي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة "السير مات باسبي" للاعب العام في نادي "الشياطين الحمر" بعد تألقه في أول موسم له عقب عودته إلى النادي.

وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: "في فترته الأولى مع يونايتد، فاز رونالدو بالجائزة المرموقة ثلاث مرات 2003-2004 و2006-2007 و2007-2008، وبعد عودة رائعة إلى ملعب أولد ترافورد مطلع هذا الموسم، توج مجددا الأيقونة البرتغالية بالجائزة، للمرة الرابعة".

وأصبح رونالدو ثاني لاعب فقط في تاريخ يونايتد الذي يتوج بالجائزة أربع مرات بعد الإسباني ديفيد دي خيا.

وسجل رونالدو هذا الموسم 24 هدفا في جميع المسابقات، حيث أكد صاحب الـ37 عاما أنه لا يزال قادرا في التألق في الملاعب لإنجليزية بعد فترات طويلة قضاها في إسبانيا وإيطاليا.

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