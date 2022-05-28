صخب وترقب وقلق.. أجواء مباراة ريال مدريد وليفربول من خارج الملعب (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلونت أجواء العاصمة الفرنسبة باريس باللونين الأحمر والأبيض خلال استقبالها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول التي تنطلق بعد قليل على استاد "دو فرانس" عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتناقلت وكالات الأنباء العالمية مشاهد الصخب وحالة الترقب والقلق التي تغلف أجواء مباراة ريال مدريد وليفربول من خارج الملعب في وقت يحتفل عشاق الناديين لمجرد حضورهما المواجهة من أرض الملعب، فكيف ستكون الصورة وهي تحتفل باللقب القاري؟,

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