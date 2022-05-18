بعد الخسارة من الجيش.. الزمالك يوقف مستحقات لاعبيه ويقرر عدم اللعب على استاد القاهرة

المصدر: القاهرة - د ب أ

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك وقف مستحقات لاعبيه بسبب تراجع النتائج، كما قرر عدم خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على ملعب استاد القاهرة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في المسابقة.

وذكر رئيس النادي مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء أنه أرسل في وقت سابق خطابا إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورابطة الأندية بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وقال: "حصل مجلس الزمالك في وقت سابق أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر".

وأوضح: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حتى الآن لا يعلم السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات، في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد /طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف/".

وخسر الزمالك مساء الثلاثاء من فريق طلائع الجيش بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري بعد أيام من خسارته أمام إنبي بهدفين دون رد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news