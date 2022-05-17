الملايين تكشف الحقيقة.. الأعلى أجراً ليس رونالدو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجلة فوربس عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في 2022 التي يتصدرها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي بأرباح سنوية بلغت 130 مليون دولار قبل الضرائب متفوقاً على نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (121.2 مليون دولار) صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في المركز الثالث (115 مليون دولار)، وجاء البرازيلي نيمار في المركز الرابع (95 مليون دولار).

وكان ميسي قد استفاد مادياً من رحيله عن برشلونة الذي ارتبطت أسطورته به في السنوات الماضية بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان.

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