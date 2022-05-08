"اللاعب الظاهرة" يشد أنظار عشاق التنس في نهائي دورة مدريد

المصدر: وكالات

يلاقي حامل اللقب المصنف ثالثاً عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف، مع اللاعب الظاهرة الذي جذب اهتمام عشاق التنس حول العالم، الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس، في نهائي دورة مدريد لماسترز الألف على الملاعب الترابية.

وسيدافع زفيريف عن لقبه مساء اليوم أمام ألكاراس المصنف تاسعاً عالمياً والذي أقصى في نصف النهائي نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش (مصنف أول) في مباراة ماراتونية استمرت ثلاث ساعات و35 دقيقة.

وأطاح ألكاراس الذي كان ضمن المصنفين العشرة الاوائل قبل بلوغه عامه التاسع عشر الخميس، بمواطنه الإسباني رافايل نادال من ربع النهائي وبات أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الاربعة في مدريد.

وبات ألكاراس أول لاعب يُسقط نادال وديوكوفيتش في مباراتين توالياً على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين توالياً في أي بطولة أو دورة، وأصغر لاعب يفوز على مصنف أول على العالم منذ 17 عاماً حين حقق ذلك نادال ضد السويسري روجيه فيدرر في 2005 في رولان غاروس.

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