الهلال يصعّد بخطوات قانونية.. الأهلي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن الهلال السوداني نيته اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية عبر القنوات الرسمية على خلفية الفيديو المسرب لنائب رئيس نادي المريخ السوداني الذي ذكر خلاله أنه الأهلي المصري اتفق مع ناديه على التساهل في إحدى مباراتي الفريقين بدور المجموعات.

وقال نائب رئيس المريخ محمد أحمد في الفيديو إن الأهلي وعد ناديه بالتساهل في إحدى مباراتي الناديين وذلك بمنح الأخير لاعبين في سوق الانتقالات مقابل الموافقة على خوض المواجهتين في القاهرة وليس واحدة في مصر وأخرى في السودان.

وأوضح الهلال في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه كلف نخبة من كبار القانونيين لصياغة مذكرة تحفظ العدالة وتضمن شرف المنافسة الإفريقية.

وأكد الهلال عدم نيته التفريط في حقه والمساس بسمعته.

ويأمل الهلال السوداني بأن يتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطوات جادة للتأكد من استمرار النزاهة في مباريات دوري أبطال إفريقيا، إذ في حال تأكد وجود أي شبهة حول نتائج مباريات قد يتم استبعاد المتسببين بذلك من البطول.

وكان المريخ أصدر بيانا في وقت سابق خير أكد فيه عدم صحة ما قيل في الفيديو المسرب مخيرا نائبه بالتالي، الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه إلى جانب التقدم بالاستقالة، وخضوعه لمجلس محاسبة حسب اللوائح

وفاز الأهلي مرتين على المريخ في دور المجموعات واحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى بينما ودع الأخير المسابقة، وواصل الأهلي مشوار حفاظه على اللقب بإقصاء الرجاء المغربي من الدور ربع النهائي.

وسيلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

ويسعى حامل اللقب الأحمر للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا ليرفع رصيده إلى 11 لقبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news