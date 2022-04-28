كلوب يحسم مستقبله مع ليفربول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكر موقع "ذا أثليتيك" البريطاني أن المدرب الألماني يورجن كلوب، وقع عقدًا جديدا يبقيه في ليفربول حتى عام 2026.

وقال الموقع إن كلوب سيمدد عقده لمدة عامين، بعد أن شعر بالحيوية نتيجة لمحاولة النادي للفوز برباعية من الألقاب خلال الموسم الحالي.

وأضاف الموقع أن مايك جوردون رئيس مجموعة FSG المالكة للنادي، كان متواجدا في ملعب "أنفيلد" خلال فوز ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على فياريال الأربعاء، ويعتقد أنه تواجد في المدينة للمساعدة في إبرام صفقة من خلال الحديث مع كلوب الذي كان وكيله مارك كوسيكي حاضرًا أيضًا في المباراة.



وكان كلوب قد قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في 2019، بفوزه على توتنهام 2-صفر في مدريد.، ثم فاز الريدز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل أن يحرز أخيرًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة.

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