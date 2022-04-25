ريال مدريد يتعاقد مع مدافع تشيلسي روديغر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع الألماني أنطونيو روديغر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وينتهي عقد روديغر مع تشيلسي في يونيو المقبل مما يمنحه الرحيل بالمجان في بداية يوليو المقبل.

وقالت "سكاي سبورتس": "تم التوصل إلى اتفاق بين روديجر وريال مدريد بعقد لمدة 4 سنوات"، مضيفة: "أنطونيو روديغر سيصبح لاعبًا في ريال مدريد حتى يونيو 2026".

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