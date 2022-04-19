بنزيمة يظهر على "إنستغرام" بصورة رمضانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني، متابعيه صورة له أثناء تناوله طعام الإفطار، أمس الاثنين، ونشر النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية على حسابه في "إنستغرام" صورة له بثوب أبيض، وأمامه كوب من اللبن وحبات من التمر، وعلق عليها:" صحة فطوركم.. الحمدلله"، وحظيت الصورة بإعجاب تخطى ملايين المتابعين.

وقاد بنزيمة ريال مدريد للفوز على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإسباني.

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