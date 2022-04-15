إنتر ينجز المطلوب ويهزم سبيتسيا

المصدر: وكالات

أنجز إنتر حامل اللقب المطلوب منه وعاد من ملعب سبيتسيا بانتصاره الثالث توالياً وبنتيجة 3-1، ما سمح له بالتصدر موقتاً بانتظار خدمة من جنوى الذي يحل لاحقاً ضيفاً على الجار اللدود ميلان في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وبفوزه العشرين هذا الموسم، تربع فريق المدرب سيموني إينزاغي على الصدارة بفارق نقطة أمام ميلان الذي سيكون خصمه الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بعد تعادلهما ذهاباً صفر-صفر في مباراة محتسبة على أرض "روسونيري" الذي يتشارك الملعب ذاته مع جاره اللدود.

ودخل إنتر وميلان ونابولي سباق الأمتار الأخيرة نحو اللقب، لكن "نيراتسوري" يبدو الأكثر جاهزية لمحاولة تجاوز خط النهاية في المركز الأول استناداً الى انتصاراته الثلاثة الأخيرة، بينها على يوفنتوس 1-صفر في معقل الأخير، فيما اكتفى جاره الأحمر والأسود بتعادلين على التوالي وسقط المنافس الجنوبي نابولي في المرحلة الماضية على أرضه أمام فيورنتينا (2-3).

وما يرجح كفة إنتر أنه وباستثناء استضافته لروما في المرحلة المقبلة، سيكون أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، من الآن وحتى نهاية الموسم بما أنه سيلتقي بعدها بولونيا في مباراة مؤجلة في غاية الأهمية لحظوظه باللقب، أودينيزي، إمبولي، كالياري وسمبدوريا.

أما ميلان وبعد لقاء جنوى مساءً، سيحل ضيفاً على لاتسيو ثم يستضيف فيورنتينا المتألق مؤخراً، قبل مواجهة هيلاس فيرونا وبعده أتالانتا وأخيراً ساسوولو. وعلى غرار إنتر، لن يكون نابولي أمام مباريات صعبة جداً باستثناء في هذه المرحلة الإثنين على أرضه أمام روما، إذ يلتقي بعدها إمبولي، ساسوولو، تورينو، جنوى وأخيراً سبيتيسا.

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