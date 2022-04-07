ركلة ترجيحية برازيلية غريبة تثير ضحك الجماهير (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دخلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوبة من الضحك بعد ضربة الترجيح التي نفذها المدافع البرازيلي سابينو وتسببت في خروج فريقه سبورتس ضد سالجاليرو، الأربعاء، بربع نهائي بطولة بيرنامبوكانو.

Nas quartas de final do Pernambucano, o Sport foi eliminado para o Salgueiro nos pênaltis.



Detalhe para a cobrança do zagueiro Sabino... pic.twitter.com/TbE0XhLmJA — Goleada Info (@goleada_info) April 7, 2022

وذكر موقع روسيا اليوم أن المباراة انتهت في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما قبل أن يلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي صبت لمصلحة فريق سالجاليرو وضمن تأهله لدور نصف النهائي من المسابقة، لكن الأنظار انصبت على المدافع سابينو الذي تصدى لتنفيذ إحدى ركلات الترجيح بطريقة مثيرة للسخرية.

وبعد تأخير طويل في تنفيذ الركلة عقب سلسلة من الخطوات القصيرة للوصول إلى الكرة، قفز سابينو وركل الكرة بعيدا عن قائم المرمى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news