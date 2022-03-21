شيك يغيب عن التشيك أمام السويد في ملحق كأس العالم

المصدر: وكالات

تلقى منتخب تشيكيا ضربة قوية بغياب هدافه ومهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك عن المباراة ضد السويد ضمن الملحق المؤهل الى نهائيات مونديال قطر 2022 كما اعلن مدرب المنتخب الاثنين.

ويعاني شيك من اصابة في ربلة الساق تعرض لها أواخر فبراير الماضي.

وقال مدرب المنتخب التشيكي ياروسلاف شيلهافي "انها خسارة كبيرة. عاود التمارين الفردية قبل اسبوع والتحق بالتدريبات الجماعية الان فقط".

يذكر ان الفائز في مباراة تشيكيا والسويد المقررة الخميس المقبل سيلاقي بولندا في 29 من الشهر الحالي لمعرفة هوية المتأهل منهما الى النهائيات المقررة في قطر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

واشار شيلهافي الى امكانية التحاق شيك بالمباراة ضد بولندا التي تأهلت إلى نهائي المسار الثاني بعد اقصاء روسيا لغزوها أوكرانيا، وقال في هذا الصدد "سنتحدث معه ونناقش وضعية شيك قبل المباراة ضد بولندا".

وكان شيك سجل العدد ذاته من الاهداف وعددها 5 في نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بينها هدف ولا أروع من منتصف الملعب في مرمى اسكتلندا في دور المجموعات، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن الاخير توج هدافا رسميا للبطولة لقيامه بتمريرة حاسمة.

ويحتل شيك المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين في المانيا برصيد 20 هدفا وراء المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صاحب 31 هدفا.



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