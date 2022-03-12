كسر في العمود الفقري لحارس مرمى عالمي!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي، الجمعة، أن حارس مرماه أليكس ميريت أصيب بكسر في عموده الفقري خلال التدريبات.

وكشف نابولي في بيانه "أن ميريت (24 عاماً) أصيب بكسر في الفقرة القطنية الثانية وأجرى فحوصات طبية في عيادة بينيتا غراندي وسيبدأ برنامج التعافي غدا".

يذكر أن ميريت سبق له أن أصيب بكسر في الفقرات القطنية في أغسطس من العام الماضي، مما جعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.

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