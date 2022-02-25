شاهد اعتداء لاعب تنس على حكم.. "كلفه 40 ألف دولار" (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس إنه غرم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا 40 ألف دولار بعد تصرف غير رياضي تجاه الحكم في بطولة أكابولكو كما ستتم مراجعة الواقعة.

وتم تغريم زفيريف 20 ألف دولار بسبب إساءة لفظية و20 ألف دولار للسلوك غير الرياضي (ضرب المضرب بكرسي الحكم) كما سيتم حرمانه من أكثر من 31 ألف دولار جائزته المالية في البطولة بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي في منافسات الفردي والزوجي.

🚨تصرف غير رياضي

الألماني #ألكسندر_زفيريف يعتدي على الحكم في بطولة أكابولكو في المكسيك.. واتحاد اللاعبين المحترفين يعلن استبعاده من البطولة pic.twitter.com/0Qrkllg2ku — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 23, 2022

وسيحقق اتحاد اللاعبين في الواقعة وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة أكبر في نهاية المطاف.

وفي 2019، عوقب الأسترالي نيك كيريوس بغرامة مبدئية 113 ألف دولار، قبل إيقافه لمدة 16 أسبوعا وتعرضه لغرامة إضافية تبلغ 25 ألف دولار بعد تحقيق داخلي من اتحاد المحترفين.

وبعد خسارته في الزوجي يوم الثلاثاء اقترب زفيريف من مقعد الحكم ووجه عدة ضربات بمضربه إلى المقعد.

وتوجه وصيف بطل أمريكا المفتوحة 2020 إلى الحكم مرة أخرى ووجه إساءة لفظية له.

واعتذر زفيريف، الفائز بلقب الفردي في الموسم الماضي، عن تصرفه.

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