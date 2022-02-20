تعرض والدة فودين لاعب مانشستر سيتي لاعتداء عنيف من جماهير مجهولة.. "صدمة وفزع" (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة اليوم الأحد فيديو مسيء في حق لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين ووالدته وبعض أفراد اسرته.

ونقلت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن والدة فودين أصيبت بصدمة ودخلت في مشادة مع بعض الجماهير المجهولين الذين كانوا يستهدفون ابنها، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2-3 في مباراة شارك فيها فودين أساسيا لمدة 90 دقيقة.

لكن الفيديو كان أثناء تواجد اللاعب وأفراد عائلته في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان، وكيل بروك مساء السبت في إحدى حلبات الملاكمة بمدينة مانشستر الإنجليزية.

شاهد .. اعتداء عنيف على والدة فيل #فودين في مانشستر 😮pic.twitter.com/6kKC5pele4 — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) February 20, 2022

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا أدان فيه بشدة الإساءة التي تعرض لها فيل فودين، وعائلته، وقال النادي أنه "على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".

وأضاف "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل".

وأكد "سنستمر في منح فيل وعائلته، كل الدعم والمساعدة التي يحتاجان إليها".

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