ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الإمارات للمشاركة في أعمال القمة الـ 18 لقادة «بريكس»

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي افتتحها رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، أمس، في العاصمة نيودلهي.

ورحّب رئيس الوزراء الهندي، في كلمته الافتتاحية، بقادة ورؤساء حكومات دول مجموعة «بريكس»، ورؤساء وفود الدول المدعوة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والقارية والدولية المشاركة في أعمال القمة، مُعرباً عن شكره لجمهورية البرازيل الاتحادية على رئاسة القمة في دورتها السابقة، وما بذلته من جهود لإنجاح أعمالها.

وأكد أهمية مواصلة تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المشتركة.

وتأتي مشاركة الإمارات في أعمال القمة إيماناً راسخاً منها بأهمية دعم العمل المشترك لرسم معالم مستقبل الحوكمة العالمية من خلال دعم مشاركة الدول النامية والناشئة في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم حركة التجارة والاستثمار، ومواصلة توسيع آفاق التعاون في المجموعة لتطوير نموذج تنموي شامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والنمو.

وشهدت القمة عقد جلسة رفيعة المستوى تحت شعار «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف»، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وناقشت الجلسة سُبل تطوير منظومة الحوكمة العالمية، وتعزيز فاعلية وتعددية الأطراف، بما يسهم في تعزيز دور دول الجنوب العالمي في دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية والمتغيرات المتسارعة.

وأكّدت الجلسة الحوارية أهمية توحيد الجهود لتطوير شراكات عملية بين دول المجموعة، في إطار دعم جهود النمو الاقتصادي، وتعزيز حركة التجارة وتشجيع الاستثمار، وتسريع الابتكار والتحول التكنولوجي، والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.

واختتمت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي لقادة دول مجموعة «بريكس»، الذي حدّد أولويات تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع تبني منظومة الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز ترابط الأسواق الناشئة، ويدعم دور دول الجنوب في بناء نموذج متوازن للحوكمة العالمية، وترسيخ مرونة الاقتصاد الدولي من خلال إنشاء شراكات أكثر فاعلية واستدامة.