تفاصيل عرض برشلونة للنرويجي هالاند.. هل يوافق على 100 مليون يورو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتصالات بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة مع ممثلي اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، ازدادت في الآونة الأخيرة، من أجل إيصال رسالة واضحة له حول مدى اهتمامهما بضمه.

وأضاف التقرير أن هالاند يدرك رغبة الناديين في ضمه وأنه يفضل الذهاب لإسبانيا بالرغم من مراقبة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الموقف من بعيد.

ولم يُخفِ برشلونة رغبته الملحة في ضم اللاعب إذ صرح رئيس النادي لابورتا من قبل، وقال إن "هالاند هو الهدف الرئيس لبرشلونة في الصيف" كما دار حوار بينه وبين رايولا وكيل اللاعب أكد خلاله لابورتا أن النرويجي سيكون الأعلى من حيث الراتب بين لاعبي الفريق إذا قرر الذهاب لـ "كامب نو"، ويعلم لابورتا أنه لا يمكنه تخييب آمال جماهيره بعد الوعد الذي قطعه على نفسه حينما قال "يجب أن نجد طريقة لضم هالاند".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لإغراء النرويجي إيرلينج هالاند، للانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ودعم صفوف الفريق الكتالوني بمهاجم جديد.

وأشارت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن نادي برشلونة على استعداد لتقديم 100 مليون يورو صافية لهالاند في عقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة بحيث يحصل المهاجم النرويجي على 20 مليون يورو سنويًا خالية من الضرائب.

وكشفت الصحيفة أن العرض الكتالوني سيجعل اللاعب الأعلى حصولًا على أجر خال من الضرائب، هذا بجانب العديد من المتغيرات المالية في حالة تحقيق الإنجازات.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند هو أبرز اهتمامات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حيث إنه على استعداد لدفع 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع بوروسيا دورتموند لضم اللاعب في الصيف المقبل.

وبجانب القيمة المالية فإن نادي برشلونة يغري اللاعب بالمشروع ووجود لاعبين صغار مثل بيدري وجافي وأنسو فاتي وفيران توريس، وكونه سيكون اللاعب الأبرز في الفريق عكس الانضمام للخصم المدريدي في حالة ضم كليان مبابي.

من جانبه كشف ماركو روزه المدير الفني لبوروسيا دورتموند اليوم السبت، أن نجم الهجوم إيرلينج هالاند سيواصل الغياب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وأكد روزه اليوم أن هالاند سيغيب نظرا لاستمرار تعافيه من مشكلات في العضلة الضامة.

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