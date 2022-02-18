إيقاف عداءة نيجيرية 10 سنوات لتناولها منشطات

المصدر: وكالات

أوقفت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى عداءة سباقات السرعة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري 10 سنوات اليوم، لثبوت تناولها مواد محظورة وعدم التعاون مع التحقيق الذي اجرته سلطات الكشف عن المنشطات. وقال بيان صادر عن وحدة النزاهة "قررت المحكمة التأديبية ايقاف عداءة السرعة بليسينغ اوكاغباري لمدة 10 سنوات"، موضحاً أنه تم معاقبة العداءة لخمس سنوات "لتناول مواد عدة محظورة"، وخمس سنوات أخرى "لرفضها التعاون مع تحقيق وحدة النزاهة".

أما رئيس وحدة النزاهة بريت كلوزيه فقال "نرحب بقرار المحكمة التأديبية. عقوبة العشر سنوات رسالة قوية ضد جميع المحاولات المقصودة للغش على اعلى مستوى في الرياضة". وكانت اوكاغباري (33 عاما) احدى ابرز العداءات المرشحات لاحراز سباق 100 م في العاب طوكيو الاولمبية الصيفية، لكنها اوقفت بصورة موقتة قبل خوضها الدور نصف النهائي في هذا السباق بسبب معدل هورمون النمو اثر فحص حصل خارج المنافسات وتحديدا في 19 يوليو، علما بأنها كانت خضعت لفحص جاءت نتيجته ايجابية بمادة "ايبو" في وقت سابق من العام الحالي. وقالت وحدة النزاهة إن أمام اوكاغباري 30 يوماً للتقدم باستئناف القرار امام محكمة التحكيم الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news