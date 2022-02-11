تفاصيل "خناقة" مرتضى منصور وسليمان في انتخابات الزمالك.. "أمسك حديدة وتوعد بتهشيم رأسه"!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وقعت مشادة عنيفة بين المرشحين على مقعد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور وأحمد سليمان قبل ساعات من فتح باب الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي في السنوات الأربعة المقبلة.

وقالت مصادر من داخل نادي الزمالك لـ "الامارات اليوم" إن الرئيس الحالي، مرتضى منصور أمسك بـ "حديدة" لمنافسه أحمد سليمان ووعد بتهشيم رأسه إذا اقترب من دخول النادي.

وأضافت المصادر أن بعضا من أنصار أحمد سليمان، أخبروه بموقف مرتضى منصور وتهديداته له، ليحضر على الفور إلى النادي برفقته 150 شخصاً من أتباعه، ويتجه نحو مكتب رئيس النادي الحالي ويطالبه بتنفيذ تهديده له.

وحاول نجل الرئيس الحالي، أحمد مرتضى منصور تهدأة ثورة غضب أحمد سليمان، وقدم له الاعتذار عما حدث، دون أن يتقبل أحمد سليمان هذا الاعتذار وأصر على ألا يبرح مكانه قبل أن يرى كيف سيتعرض له مرتضى منصور ويضربه بالحديدة كما زعم.

وتدخلت مجموعة من عقلاء نادي الزمالك لدي أحمد سليمان لتهدئته والمطالبة بالرحيل من أمام مكتب رئيس النادي حفاظا على صورة الزمالك الخارجية وهو ما استجاب له أحمد سليمان في الأخير.

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