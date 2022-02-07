الكشف عن أسرار «زجاجة أبوجبل».. والإعلام الغاني يُطالب بوضعها في متحف الكاف

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت وسائل إعلام إفريقية عن تفاصيل جديدة بشأن زجاجة المياه التي يعتمد عليها، حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، وظهرت خلال ركلات الترجيح بنهائي كأس أمم إفريقيا.

ونشر الصحافي الغاني صادق أدامز، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لزجاجة أبو جبل، وعلق عليه قائلاً: «نسي جباسكي حارس مرمى مصر قارورة المياه بعد الهزيمة من السنغال، الزجاجة عليها معلومات عن تنفيذ ركلات الجزاء في السنغال، يجب أن يذهب هذا مباشرة إلى متحف CAF إذا كان لديهم».

وأوضح مقطع الفيديو أنه كُتب على زجاجة المياه اسم كل لاعب في المنتخب السنغالي، مصحوبة بالأماكن التي سدد فيها ركلات الترجيح سابقا.

واعتمد أبو جبل على زجاجة مياه كُتب عليها عددا من الأشياء قبل التصدي لضربات الترجيح، وأفلح خلال البطولة في التصدي لعدد كبير منها في مباريات ساحل العاج والكاميرون والسنغال.

وأثار حارس الزمالك موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس المتألق في نصف النهائي.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية من دون أهداف.

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