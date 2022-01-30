إحالة مهاجم منتخب تونس إلى التحقيق.. فما السبب؟

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قررت إدارة نادي الزمالك المصري، إحالة مهاجمها التونسي، سيف الدين الجزيري إلى التحقيق، عقب عودته من الكاميرون، حيث شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ودعها أمس بالخسارة في ربع النهائي أمام بوركينا فاسو.

وجاءت تلك الخطوة من جانب إدارة نادي الزمالك، لإخلال وكيل اللاعب ببعض البنود التي وردت في العقد الموقع بين الجانبين. وقالت مصادر خاصة لـ "الامارات اليوم"، إن "وكيل الجزيري، خرج في تصريحات تلفزيونية يؤكد أن اللاعب سيشكو ناديه إلى الاتحاد الدولي، لعدم حصوله على مستحقات مالية تعادل 100 ألف دولار، وهو ما يعد مخالفة صريحة في العقد، الذي لا يعطى الجزيري، أو محاميه الحق في الادلاء لأي وسيلة إعلامية بأي تصريحات عن الأمور المالية، وأن يكون الفاصل بينهما هو الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكد المصدر أن الزمالك سيواجه اللاعب التونسي بما ورد من تصريحات على لسان وكيله، وسيتم من بعدها توقيع عقوبات مالية في حق اللاعب. يذكر أن وكيل الجزيري هدد الزمالك بتقديم شكوى إلى "فيفا"، في حالة اذا لم يحصل اللاعب على كافة حقوقه المالية المتأخرة منذ شهرين.

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