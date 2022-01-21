السيارات الهجينة تقتحم بطولة العالم للراليات.. "نحو مستقبل أكثر استدامة"

المصدر: جوني جبور- دبي

دشنت بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)، رسمياً، الجمعة، موسمها الـ 50، بانطلاقة رالي "مونتي كارلو" أولى جولات 2022، في بطولة تنتقل فيها الفرق إلى حقبة جديدة مع سيارات "رالي 1" التي تستند على نطاق المحركات الهجينة.

وتعد حزمة "رالي1" التغيير الأكبر على صعيد قوانين البطولة، بعدما ودعت بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) الموسم الماضي، فئات السيارات التي تستند حصراً على محركات الوقود الاحتراقي، والانتقال بها في موسم 2022، إلى نطاق المحركات الهجينة التي يدخل في تركيبتها المحركات الكهربائية جنباً إلى جنب مع محركات الوقود الاحتراقي.

قوانين جديدة

وصممت قوانين "رالي1" لنقل (دبليو آر سي) إلى مستقبل أكثر استدامة، ولجذب مزيدٍ من المصنعين الجدد، الأمر الذي دفع بفرق البطولة "هيونداي" و"تويوتا"، و"إم سبورت-فورد" ومنذ الموسم الماضي، تصميم وإنتاج سيارات جديدة بالكامل، متمحورة حول هيكل أكثر أماناً، بالإضافة إلى تقديم وحدة طاقة هجينة إجبارية بقوة 100 كيلو واط، مرفقة بمحرك احتراق داخلي بسعة 1.6 لتر، مزوداً بشاحن توربيني، في وحدات طاقة قادرة مجتمعة (محرك وقود احتراقي + محرك كهربائي) على توليد قوة 500 حصان.

وحدات الطاقة الهجينة

يتعتين على السائقين، استخدام الطاقة الهجينة في كل مرحلة من مراحل الرالي، حيث يتم تفعيل دفعة الطاقة من خلال دواسة الوقود، حين يمكن كسب المزيد من الدفعات الإضافية (القوة الحصانية)، من خلال استرجاع الطاقة عند الكبح خلال المراحل والتي تقدر بـ (30 كيلو جول) الكفيلة في تقديم 130 حصاناً إضافية من خلال استخدام ثلاث خرائط محرك مصادقٍ عليها، ويختارها كل فريق بناءً على نوع مرحلة التسابق في الرالي والظروف المناخية.

ويبلغ مجال سير السيارة لمسافة 20 كيلومتراً في وضع الطاقة الكهربائية بالكامل، بينما يمكن وصل بطارية بسعة 3.9 كيلوواط في الساعة، تعمل بجهد 750 فولت، وإعادة شحنها في مناطق الصيانة في غضون 30 دقيقة، كما أن السيارات ستزود بالوقود المستدام بنسبة 100 بالمئة.

هيكل أكثر أماناً وسيارات أثقل

وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، فأن سيارات 2022 في بطولة العالم للراليات، ستعتمد على هيكل إطار من الفولاذ أكثر أماناً وصلابة، قادر على توفير حماية أكبر بنسبة 51% على صعيد التصدعات الداخلية، و115% بشكل أفضل من الجيل السابق على صعيد قسم السطح وامتصاصه لطاقة التصادمات، بالإضافة إلى 70% حماية أفضل في التصادمات الأمامية ما يساعد على حماية أقدام السائقين وملاحيهم.

وتأتي سيارات "رالي1" بوزن أثقل بنحو 70 كيلوغرام مقارنة بسيارات 2021، ويعود ذلك إلى إضافة النظام الهجين، ومكونات الحماية، ليرتفع الوزن الإجمالي للسيارات إلى 1260 كيلوغرام تقريباً.

مكونات الانسيابية وأنظمة التحكم

تم في سيارات 2022، حظر العديد من مكونات الانسيابية، خاصة الاجنحة والشفرات التي تضاف إلى الهيكل الخارجي بعيداً عن الفاصل الأمامي والجناح الخلفي، ما يفرض على السائقين تحديات أكبر مع انخفاض نسب الارتكازية بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق.

كما تم حظر التروس التفاضلية المحورية المستخدمة في تحسين نسب التحكم وثبات السيارة، مقابل تبني تروس تفاضلية للحد من الانزلاق الميكانيكي، مع توزيع منصف لنسب العزم بين الإطارات الأمامية والخلفية، خصوصاً أن مجال حركة نظام التعليق قد تقلص إلى 270 ميلمتراً، الذي لن يكون له تأثير كبير حين التسابق على المسارات الاسفلتية، مقابل تأثير واضح حين القيادة على المسارات الوعرة.

الإطارات والمكابح

عمدت "بيريللي" مزود الإطارات، إلى استخدام تركيبات جديدة قادرة على التعامل مع الوزن الإضافي للسيارات، ومجابهة تأثير الاحمال الإضافية، كما سيتم استخدام المكابح المبردة بالهواء بحجم 300 ملم عند القيادة على المسارات الاسفلتية، مقابل نسخ أكبر للمكابح بقياس 370 ميلمتراً عند القيادة في الراليات الحصوية والمسالك الوعرة.

فرق وسائقين بطولة العالم للراليات 2022

1ـ فريق "تويوتا غازو ريسينغ

السيارة: "تويوتا جي آر-يارس رالي 1"

السائقون والملاحون: سيبستيان أوجيه/بينجامان فبيا (سيارة رقم 1)، ألفين إيفانز/سكوت مارتن (سيارة رقم 33)، كالي روفانييرا/بوني هالتون (سيارة رقم 69)، إيزابيكا لابي/ باني فيروم (سيارة رقم 4)، تاكاموتو كاتسونا/آرون بونستون (سيارة رقم 18)

2ـ فريق هيونداي موتورسبورت

السيارة: "هيونداي آي 20 إن رالي1"

السائقون والملاحون: أوليفير سولبرغ/ألبوت إدموندسون (سيارة رقم 2)، داني سوردو/كانديدو كاريرا (سيارة رقم 6)، أوت تاناك/مارتين باريفوما (سيارة رقم 8)، تبيري نوفيل/مارتين فيداخ (سيارة رقم 11)

3ـ فريق إم سبورت

السيارة: "فورد بوما رالي1"

السائقون والملاحون: سيبستيان لوب/إيزابيل غالميتش (سيارة رقم 19)، أدريان فورمو/ألكسندر كوريا (سيارة رقم 16)، كريغ برين/بول نايغل (سيارة رقم 42)، غوس غرينسميث/ جوناس أندرسون (سيارة رقم 16).



روزنامة بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) 2022:

20-23 يناير – رالي مونتي كارلو

24-27 فبراير - رالي السويد

21-24 أبريل – رالي كرواتيا

19-22 مايو – رالي البرتغال

2-5 يونيو – رالي سردينيا

23-26 يونيو – رالي كينيا

14-17 يوليو – رالي إستونيا

4-7 أغسطس – رالي فنلندا

18-21 أغسطس – لم يتم تأكيده بعد

8-11 سبتمبر – رالي اليونان

29 سبتمبر – 2 أكتوبر – رالي نيوزيلندا

20-23 أكتوبر – رالي إسبانيا

10-13 نوفمبر – رالي اليابان

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