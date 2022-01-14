إنفاق قياسي لأندية إنجلترا على صفقات 2021.. والريال وبرشلونة في ترتيب غير مسبوق

المصدر: وكالات

أنفقت الأندية الإنجليزي مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) على الانتقالات الدولية في 2021، رغم العثرات المالية التي شكلتها جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لبيانات جديدة نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن القيمة المسجلة في أرقام فيفا جعلت حجم انفاق ثاني أكثر الدول إنفاقا على الانتقالات، وهي إيطاليا، أقل بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني. ومن أصل عشر صفقات كبرى حدثت في 2021، أبرمت الأندية الإنجليزية، التي كانت مدعومة بصفقات البث المرتفعة للغاية، سبع صفقات.

وتضمنت هذه الصفقات انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من إنتر ميلان لتشيلسي، وجادون سانشو ورافاييل فاران من بوروسيا دورتموند وريال مدريد على الترتيب إلى مانشستر يونايتد، وانتقال إبراهيما كوناتي من لايبزج إلى ليفربول.

وتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر حصولا على إيرادات فيما يتعلق باللاعبين الذين رحلوا، حيث حصلت إنجلترا على 8ر548 مليون دولار. وتواجدت عشرة أندية إنجليزي في أول عشرين مركزا في قائمة أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات في أوروبا. وتصدر مانشستر يونايتد القائمة، وجاء تشيلسي ثانيا، وأرسنال خامسا، وتوتنهام سادسا ومانشستر سيتي ثامنا.

وجاء نوريتش سيتي في المركز الرابع عشر، ويليه برايتون في المركز الخامس عشر، ثم أستون فيلا في المركز الثامن عشر، وليستر سيتي في المركز التاسع عشر وليفربول في المركز العشرين. وجاء لايبزج الألماني في المركز الثالث من حيث أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات، وجاء روما الإيطالي في المركز الرابع، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز السابع رغم أنه تعاقد مع العديد من اللاعبين في صفقات انتقال حر- مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة.

وأكمل باير ليفركوزن وميلان قائمة العشرة الأوائل، فيما كان أتلتيكو مدريد هو أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات بين الأندية الاسبانية، حيث احتل المركز الثالث عشر. وفي وضع غير مسبوق في تاريخ الانتقالات، لم يتواجد برشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية، وغريمه التقليدي ريال مدريد، في أول عشرين ناديين من حيث الأكثر إنفاقا على الصفقات.

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