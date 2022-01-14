مشاجرة بين ابنة عصام الحضري ورجل أمن تسفر عن تراشق ألفاظ وتهشيم زجاج

المصدر: دبي - سيد مصطفى

شهد منتجع سكني بمحافظة الجيزة مشاجرة بين أحد أفراد شركة أمن خاصة وشدوى الحضري ابنة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري وصديقيها، بسبب خلاف على صف السيارة في مكان غير مسموح به، بحسب موقع "مصراوي".

وقال الموقع: "تلقت شرطة النجدة في محافظة الجيزة بلاغاً بوقوع مشاجرة بين ابنة الحضري وفرد رجل أمن الشركة"، موضحاً: "أكدت تحريات الشرطة وقوع مشادة كلامية بين ابنة الحضري وصديقيها وفرد الأمن الذي طالبهم بعدم صف السيارة في هذا المكان فتراشقوا الألفاظ ليتطور الأمر الى مشاجرة نتج عنها إصابة أحد صديقي شدوى الحضري وتهشم زجاج السيارات الفارهة الثلاث.

وعقب تقنين الإجراءات تحفظت قوة أمنية من القسم بقيادة النقيب عمرو شقوير على فرد الأمن الإداري واقتياده إلى ديوان القسم".

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