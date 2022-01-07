مفاجأة.. لاعب أجنبي يُمثل منتخب مصر في تصفيات كأس العالم!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اقترب لاعب يحمل جنسية لاتفيا من تمثيل منتخب مصر لكرة القدم في الفترة المقبلة، بحسب ما أكدت مصادر لـ "الامارات اليوم" قريبة من الاتحاد المصري.

وبات لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني سيبرايل ماكريكيس، على بعد خطوات من تمثيل منتخب مصر عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون يوم الأحد المقبل.

ويُسابق مسؤولو اتحاد الكرة المصري، الزمن لمنح اللاعب سيبرايل ماكريكيس الجنسية المصرية للمشاركة مع الفراعنة في تصفيات كأس العالم.

ودافع ماكريكيس عن ألون عدة فرق، هي: بايرن ليفركوزن تحت 19 عام، وبرجش جلادباخ تحت 19 عام، و بونر، قبل أن ينضم إلى بروسيا دورتموند.

وأوصى مدرب المنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، إدارة اتحاد الكرة المصري بضرورة تجنيس هذا اللاعب نظرا لإمكانياته الفنية العالية وقدراته على اللعب لمنتخب مصر لـ10 سنوات قادمة.

وحصل اتحاد الكرة على مجموعة من شرائط الفيديو، وتم التواصل مع اللاعب الذي أبدى استعداده للدفاع عن قميص منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

و يجيد سيبرايل ماكريكيس اللعب فى ثلاث مراكز في خط الوسط و هي مركز 6 و 8 و 10، ولعب سيبرايل في خط الوسط لمنتخب لاتفيا تحت 19 عاما مباراة واحدة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news