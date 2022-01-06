لوب يقلص الفارق الزمني مع العطية في رالي داكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم







شدد سائق فريق البحرين ريد إكستريم، الفرنسي سيباستيان لوب الخناق على المتسابق القطري ناصر العطية متصدر رالي دكار الأكثر تطلباً في العالم.

ومع فوز الجنوب أفريقي هينك لاتيجان بالمرحلة الخامسة، قام سيباستيان ومساعده فابيان لوركين بتقليص صدارة العطية الإجمالية إلى 35 دقيقة و 10 ثوانٍ، مع سبع مراحل خاصة أخرى متبقية من الرالي يبلغ مجموع مسافتها 2373 كم.

وكانت المرحلة الخامسة ممتازة أيضاً لسائقي فريق البحرين ريد إكستريم أورلاندو تيرانوفا ومساعده داني أوليفيرا، اللذان صعدا إلى المركز الثامن في الترتيب العام بسيارة برودرايف هانتر وسجلا تاسع أسرع زمن، بفارق نقطة واحدة خلف العطية.

وبعد أن عمل فريق البحرين ريد إكستريم طوال الليل حتى الساعة 6 صباحاً لإصلاح سيارة ناني روما بعد انقلابها في اليوم السابق، تعافى ناني روما جيداً ليحقق أفضل 13 زمن على رمال الصحراء والصخور.

وقال لوب: "لقد خضنا معركة منافسة كبيرة جنباً إلى جنب مع ناصر، وسبقته وسبقني، وأعتقد أننا واجهنا بعضنا البعض خمس عشرة مرة خلال المرحلة. لقد فعلنا ما بوسعنا وتقدمنا بما يقرب من ثلاث دقائق حيث كان هذا هو الهدف هذا الصباح، لذلك سنرى ما سيحدث غداً ".

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