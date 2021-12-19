مانشستر يونايتد يوجه رسالة للاعب تونس حنبعل بعد الخسارة أمام الجزائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة للاعبه التونسي حنبعل مجبري، بعد خسارة منتخب تونس أمام نظيره الجزائري بهدفين نظيفين في نهائي كأس العرب، السبت، على ملعب البيت.

وكتب مانشستر يونايتد على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "حنبعل يحصد الميدالية الفضية مع المنتخب التونسي في كأس العرب.. خبرة جديدة وبطولة ستتذكرها وستكون فخورا بمشاركتك فيها بكل تأكيد".

وقدم حنبعل المجبري (18 عاما) أداء رائعاً في البطولة بشعار المنتخب التونسي الذي فضله على منتخب فرنسا لاسيما أنه يحمل الجنسية الفرنسية.

وظهر حنبعل للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي حيث شارك كبديل في الفوز 2-1 خارج أرضه على ولفرهامبتون.

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