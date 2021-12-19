السجن في انتظار نجم عالمي كبير وزوجته!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بأن مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي وزوجته ومديرة أعماله، واندا نارا، متهمان في قضية فساد وغسيل أموال، بناء على شكوى مقدمة ضدهما في البلاد.

وقالت الصحيفة إن القضية تتعلق بشركة تسويق لكرة القدم أنشأت عام 2015 وتديرها واندا نارا، وقد تبين بأن إيرادات هذه الشركة، لا تتعلق فقط بالأموال التي يحصل عليها مهاجم باريس سان جيرمان خلال مسيرته الكروية، وإنما بدخل إضافي غير معروف، ولا يمكن تعقب مصدره في أي عقد، وهو ما يسمى بـ"المال المظلم" أو "المال الأسود".

وعانى إيكاردي من مشكلة عائلية، كانت تنذر بانفصاله عن واندا نارا قبل أسابيع قليلة، مما أثر على معدل مشاركته في المباريات هذا الموسم، ووصل الأمر لاستبعاده من القائمة، أو اعتذاره عن عدم حضور الحصص التدريبية.

يذكر أن إيكاردي (28 عاما) غير مرغوب به حالياً في باريس سان جيرمان، إذ شارك في 18 مباراة أغلبها كبديل بقميص النادي الفرنسي وأحرز ثلاثة أهداف فقط، مما يجعل من رحيله أمراً محتوماً.

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