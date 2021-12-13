الهلال يتفق على تجديد عقد سالم الدوسري مقابل مبلغ عملاق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن إدارة نادي الهلال اقتربت من إعلان تجديد عقد الدولي سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اتفق الطرفان على بنود العقد الجديد الذي يستمر حتى 2026.

وقالت الصحيفة إن الدوسري سيحصل على 52 مليون ريال في الأعوام الأربعة المقبلة التي اتفق عليها مع الإدارة الهلالية، بواقع 13مليوناً في العام الواحد، ليصبح بذلك أغلى لاعب سعودي يتسلم راتباً سنوياً.

وينتهي عقد اللاعب الدولي مع الهلال في حزيران 2022 المقبل.

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